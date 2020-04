Matura 2020. Minister edukacji Dariusz Piontkowski o obowiązku maseczek dla uczniów

Dariusz Piontkowski w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" pytany był o zachowanie dystansu i obowiązek zakrywania twarzy przez nastolatków, którzy będą podchodzić w czasach pandemii koronawirusa do egzaminów. - Uczniowie, idąc do szkoły na egzamin, czy też wchodząc do szkoły i sali, w której będzie się odbywał egzamin, raczej powinni nosić maseczki zgodnie z zaleceniami - mówił szef MEN.