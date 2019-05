Matura 2019. Magdalena Adamowicz wspomina egzamin. "To był koszmar"

W poniedziałek tysiące polskich maturzystów przystąpiło do egzaminu dojrzałości. Magdalena Adamowicz, która startuje w wyborach do europarlamentu, postanowiła dodać im otuchy. Opublikowała zdjęcia z czasów, gdy sama zdawała maturę.

Magdalena Adamowicz jest absolwentką I LO im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Przystąpiła do egzaminu dojrzałości w 1992 r. Jak wspomina ten czas? "Była wtedy piękna pogoda. A ja bardzo się bałam. Przez długi czas po maturze śniły mi się koszmary, że gonią mnie ogromne litery wielkości trzech pięter" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Jak sama przyznaje - to był koszmar. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. "Maturę zdałam całkiem nieźle. Byłam pierwszym rocznikiem, który nie musiał zdawać matmy. I skorzystałam z tej możliwości. Oprócz polskiego zdawałam historię, język angielski, geografię i łacinę. Dziękuję serdecznie moim nauczycielom" - wspomina Adamowicz. "Drodzy maturzyści, dziś Wasza kolej! Trzymam kciuki!" - dodała.

Matura 2019 wystartowała w poniedziałek, 6 maja. Sesja egzaminacyjna potrwa do 25 maja. Do egzaminu przystąpi ok. 270 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. O godzinie 9 abiturienci przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, który potrwa 170 min. O godz. 14 rozpocznie się egzamin na poziomie rozszerzonym, na który przeznaczone jest 180 minut.