Matka Stefana W. mówi o zabójstwie, które popełnił jej syn. "Nie wińcie mnie. Co mieliśmy zrobić?"

Kobieta prosi rodzinę Pawła Adamowicza o wybaczenie i bardzo przeprasza. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z brzemienia, które będzie nosić do końca życia. - Cały czas myślę, że to mi się śni i zaraz się obudzę - mówi.

Jolanta, matka Stefana W., który zabił prezydenta Gdańska, w rozmowie z dziennikarką Dużego Formatu opowiada, jakie uczucia towarzyszyły jej w momencie, kiedy dowiedziała się, co zrobił jej syn. - Zadzwoniła do mnie płacząca córka , powiedziała że wszystko jest w telewizji i internecie. Nie poznałam go, ale kiedy usłyszałam te słowa: 'Halo! Halo! Nazywam się Stefan…'. Jezu, synu jak mogłeś… Modliliśmy się z mężem o zdrowie i życie Pawła Adamowicza - relacjonuje.

Kobieta potwierdza, że ostrzegała policję, że jej syn "może zrobić coś nieobliczalnego". - Uważałam, że nie powinien wychodzić albo ktoś powinien go obserwować. Ale usłyszałam, że nie ma podstaw i zgłoszą tylko swoje wątpliwości zakładowi karnemu. Nikt się ze mną później nie kontaktował. Nie wińcie mnie , proszę, ani moje dzieci, co mieliśmy zrobić? - apeluje.

- Odkąd wyszedł z więzienia nie był zbyt rozmowny. Nie było go sześć lat, wrócił inny. W sobotę nie był na moim ślubie cywilnym. Wcześniej nie chciał też przyjść na Wigilię. Wie pani, ja cały czas myślę, że to mi się śni. Że się zaraz obudzę i wszystko wróci do normy. Jako matka wciąż go kocham. Tylko rozpaczam, że zrobił coś strasznego - opowiada.