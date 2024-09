"Nie ma połowy człowieka". Matka ks. Olszewskiego w TV Republika

Duchowny przebywa w areszcie. Matka niedawno się z nim spotkała. - Nie ma połowy człowieka. To jest nie ten człowiek. Zniszczony, wychudzony, przerażony. To przerażenie, te oczy, zabiorę ze sobą do grobu. W tych oczach wyczytać można wszystko - lęk, poczucie krzywdy i niewiadomej, co będzie - twierdzi kobieta.