Sprawa ks. Olszewskiego. Komunikat ABW

Szef ABW zaznaczył, że zatrzymany ksiądz Michał Olszewski nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń, co do sposobu i formy przeprowadzenia czynności, co zostało odnotowane w protokołach z czynności. Zapoznał się z protokołami, ale odmówił ich podpisania z uwagi na brak na miejscu pełnomocnika procesowego, co także zostało odnotowane w dokumentacji.