Mateusz Morawiecki zapytany w TVP Info o polexit. Wymijająca odpowiedź

Premier udzielił dziennikarce TVP krótkiego wywiadu po podpisaniu porozumienia ws. warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Mateusz Morawiecki został też zapytany o polexit, czyli wyjście Polski z UE. Odpowiedź była wymijająca.

"Nie, nie wyjdziemy z Unii Europejskiej", "póki jestem premierem, nie wyjdziemy z Unii Europejskiej" - takie słowa nie padły z ust Mateusza Morawieckiego na pytanie o polexit. W wywiadzie emitowanym na antenie TVP Info mówił za to, że Polska jest skłonna do kompromisów, chętna do współpracy i notuje największy wzrost gospodarczy w UE.