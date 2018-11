Mateusz Morawiecki dla Channel 4: "Bruksela nie jest uczciwym pośrednikiem"

- Theresa May wie, że może polegać na Polsce - zapewnił Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji. Bronił reform sądowych i skrytykował Brukselę oraz Fransa Timmermansa.

- Wierzę, że zbliżamy się do decydującego, ale pozytywnego momentu - ocenił negocjacje w sprawie Brexitu premier polskiego rządu. Przyznał, że niektóre kraje europejskie chciały, aby Wielka Brytania została ostrzej potraktowana, ale dodał, że „większość państw, w tym Polska , skłaniały się ku rozwiązaniu opartemu na kompromisie, bardziej elastycznym podejściu”. Jego zdaniem obie strony „stąpają po cienkim lodzie” - podaje fakt.pl za PAP.

Morawiecki zapewnił, że wielokrotnie rozmawiał z Theresą May i ona "wie, że może polegać na Polsce”. Premier powiedział, że chciałby, aby część z miliona Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii wróciła do Polski, ale porozumiał się z brytyjską premier, że będą traktowali swoich obywateli na zasadzie wzajemności.

Trudności z Brukselą

- Nawet jeśli nie zgadzamy się z wieloma rzeczami, które mówią, to powiedzieliśmy sobie: dobrze, ale chcemy stabilności, chcemy zachować jedność i chcemy pokazać, że jesteśmy bardzo proeuropejscy – ocenił spór z Brukselą o reformy sądowe. - Nie oznacza to, że popieramy wszystko, co robią europejskie instytucje w Brukseli, w szczególności niektóre z nich - dodał.