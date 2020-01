Mateusz Morawiecki składa życzenia na Dzień Babci i publikuje wideo

Premier Mateusz Morawiecki nie zapomniał o Dniu Babci i Dziadka. Na Twitterze opublikował krótkie życzenia oraz wideo z myślą o święcie dziadków.

Morawiecki, Adamowicz i Duda. Wszyscy pamiętają o Dniu Babci i Dziadka

Mateusz Morawiecki nie jest jedynym politykiem, który postanowił we wtorek złożyć życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Rano Kancelaria Prezydenta opublikowała list Andrzeja Dudy i jego małżonki, w którym oprócz roli dziadków znalazły się również kierowane do nich życzenia. - Niech radość i duma z wnuków, tych młodszych i tych już dorosłych, nieustannie Państwu towarzyszą, a okazane dobro zawsze spotyka się z wdzięcznością. Życzymy wszystkim Babciom i wszystkim Dziadkom zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Niech to szczególne święto stanie się okazją do tego, by doświadczać rodzinnego ciepła. Niech każdego dnia otacza Państwa serdeczność i dobroć najbliższych, a życiowa satysfakcja i poczucie szczęścia stale Państwu towarzyszą.