Mateusz Morawiecki: "Polska nie przystąpi do paktu migracyjnego ONZ"

- Jesteśmy za dobrowolnością przyjmowania imigrantów. Przymuszanie państw członkowskich nie jest dobrą drogą - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Szefowie rządów Polski i Niemiec podsumowali piątkowe konsultacje międzyrządowe.

W swojej wypowiedzi Mateusz Morawiecki stale podkreślał, że między Niemcami a Polską jest "ścisła współpraca" we wszystkich dziedzinach. - Musimy wspólnie pracować nad wzmocnieniem Unii Europejskiej wewnątrz i na zewnątrz. Mamy wspólne zdanie na ten temat - stwierdził premier RP. - Nadajemy na jednej długości fali, współpraca na niwie gospodarczej rozwija się doskonale - dodał.

Podkreślił również, że Niemcy i Polska mają podobne spojrzenie na "bezprawną aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy". - Razem wzywamy Rosję do przestrzegania umów międzynarodowych - stwierdził. Dodał też, że podobnie jest ze wspieraniem ukraińskich reform. - Zgadzamy się w naszej ocenie Rosji, również jeśli chodzi o Ukrainę - potwierdziła Angela Merkel.

Współpraca po Brexicie

Polska nie przystąpi do paktu

- Mamy poważne napięcia i problemy związane z sytuacją na Ukrainie. Wiele osób z tych terenów przybywa do Polski. Podkreślamy, żeby każdy zrobił jak najwięcej na swoim odcinku. Jesteśmy za dobrowolnością przyjmowania imigrantów. Przymuszanie państw członkowskich nie jest dobrą drogą - dodał.

Dziennikarka z Polski zapytała, jak Merkel i Morawiecki widzą przyszłość Unii Europejskiej i rolę Polski w niej. - Unia Europejska stoi przed wieloma wyzwaniami. Potrzeba więcej spójności w dziedzinie polityki zagranicznej. To udało się wobec Rosji, a wobec państw afrykańskich dopiero to wypracowujemy - powiedziała kanclerz Niemiec.

- "Zjednoczeni w różnorodności" - to hasło Unii jest dobrym hasłem. Jestem optymistą co do przyszłości Unii. Czasem niepotrzebnie różnice zdań przykrywają nasze wspólne wartości i interesy - powiedział na koniec premier RP.