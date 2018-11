Demonstracja ws. reparacji pod KPRM. Ostre słowa o polskim rządzie

- Rząd g... w tej sprawie robi - mówią Wirtualnej Polsce uczestnicy demonstracji pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, którzy domagają się reparacji wojennych od Niemiec. Wśród nich są członkowie ONR, a także mec. Stefan Hambura. W Polsce trwa wizyta kanclerz Angeli Merkel.

- Minister Czaputowicz nie powinien się przede wszystkim wypowiadać twierdząc, że nie domagamy się reparacji. On to powiedział, co najmniej dwukrotnie! Że nie będzie reparacji. To skandal.