Mateusz Morawiecki ogłaszał tam przełom w odporności. Właśnie wygaszono "narodowy punkt szczepień" w Gdańsku

- Fakt, że ten punkt się zamyka to naturalna kolej rzeczy. W tej chwili chęć społeczeństwa do szczepienia się jest wielokrotnie mniejsza. To 10 procent tego, co było kilka tygodni temu. Aktualnie szczepimy ok. 500 osób dziennie, tych pacjentów możemy sprawnie obsługiwać w punkcie zlokalizowanym w budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK - wyjaśnia Adam Sudoł, zastępca dyrektora naczelnego UCK ds. Logistyki Medycznej, koordynator punktów szczepień.