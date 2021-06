"Wypad na działkę zamiast szczepionki". Brak zainteresowania wygasza punkty szczepień

"Z 300 zapisanych pacjentów zgłosiło się tylko 250"

W Łodzi szczepionki czekają na chętnych co weekend przy Manufakturze. - Widzimy trend spadkowy i bardzo nas to martwi. To miejsce, w którym pojawia się dużo osób, chcieliśmy wyjść do pacjentów, jednak zainteresowanie jest coraz mniejsze. W ubiegłym tygodniu - od piątku do niedzieli - zaszczepiliśmy 615 osób. Podczas pierwszej odsłony akcji weekendowej mieliśmy niemal 2000 osób - komentuje Adam Stępka, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego.