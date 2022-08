Mateusz Morawiecki obiecał zarybienie Odry. Jest riposta wędkarza

W podobnym tonie wypowiada się para emerytów prowadzących pensjonat nad Odrą w woj. lubuskim. - Tragedia. My już raczej nie dożyjemy czasów, że Odra wróci do normalnego stanu. Przykre, bo człowiek planował, że wynajem pokoi to będzie ubezpieczenie na starość - mówi Teresa. Prosi o wypowiedź męża, który brał udział w wyciąganiu ton śniętych ryb. Ten łamiącym się głosem dodaje: - Serce się kraje, co zostało tu zrobione. Pozostaje radzić turystom, aby jeździli rowerem do Niemiec. Szkoda mi słów - podsumowuje.