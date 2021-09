Morawiecki o TVN24. "Gigantyczny hejt"

- Druga sprawa to jest proces koncesyjny, to sprawa legislacji koncesyjnej. I chciałbym pana zapytać, czy chciałby pan, żeby bez przeszkód, tak jak do tej pory było to możliwe, jakiś podmiot z Rosji, czy z Chin, czy krajów arabskich kupił medium, w którym pan pracuje? - pytał premier Morawiecki. - My chcemy doprecyzować stan prawny. Okazało się, że podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego może sobie bez przeszkód nabywać akcje polskich mediów i poprzez to wywierać gigantyczny wpływ na rzeczywistość w Polsce - stwierdził.