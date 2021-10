Mateusz Morawiecki o "trzeciej wojnie światowej". Wyjątkowo mocne słowa

Mateusz Morawiecki w rozmowie z "Financial Times" oskarżył Unię Europejską o wysuwanie wobec Warszawy żądań z "pistoletem przystawionym do głowy". Wezwał jednocześnie Brukselę do wycofania groźby sankcji prawnych i finansowych, jeśli chce rozwiązać kryzys praworządności.