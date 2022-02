Mateusz Morawiecki o sytuacji na Ukrainie. "Chcąc pokoju, trzeba się szykować na wojnę"

Konflikt zbrojny pomiędzy Rosją a Ukrainą może doprowadzić do masowej migracji. Część Ukraińców, w razie wystąpienia wojny na terenie ich państwa, może szukać schronienia w naszym kraju. Czy jesteśmy na to przygotowani? - Miejmy nadzieję, że do takiego uderzenia nie dojdzie - odpowiedział Morawiecki.