Mateusz Morawiecki może za mało? Jacek Sasin: rola premiera powinna być wzmocniona

Mateusz Morawiecki jako szef rządu ma ograniczone możliwości wpływania na decyzje ministrów - zauważył Jacek Sasin. Zapowiedział, że PiS chce to zmienić.

Przyznał, że wybory parlamentarne to będzie walka "my kontra reszta". - Nie dajmy sobie wmówić, że opozycja jest zróżnicowana. Dla nich najważniejszy jest anty-PiS. Taktycznie są podzieleni, ale jeśli dostaną 231 mandatów, to utworzą wspólny rząd. PSL nie będą przeszkadzały związki partnerskie ani Grzegorz Schetyna jako premier. To on zostanie szefem rządu - mówił Sasin.