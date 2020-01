Mateusz Morawiecki mocno o Rosji. "Stara się odtworzyć stalinowską wersję historii"

"My będziemy temu na pewno bardzo mocno przeciwdziałać" - zapewnił Mateusz Morawiecki. Premier odniósł się do agresywnej polityki historycznej Rosji. We wpisie zamieszczonym w sieci przypomniał akty odwagi przeciwko okupantom.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mateusz Morawiecki nie zamierza odpuścić Rosji (PAP, Fot: Mateusz Marek)

"Jak pewnie wiele osób zauważyło, ostatnio często odwiedzam Pragę. Znowu spotykamy się tutaj w gronie liderów państw Grupy Wyszehradzkiej, żeby omówić najważniejsze zagadnienia dla naszego regionu i dla Europy" - napisał na Facebooku Mateusz Morawiecki.

Premier dodał, że chce uczcić śmierć Jana Palacha, który podpalił się, by zaprotestować przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. I zaznaczył, że w Warszawie również doszło do samospalenie Ryszarda Siwca na Stadionie X-lecia.

"To właśnie tragiczne losy Polski po drugiej wojnie światowej, kiedy mogliśmy pozbyć się strasznej, morderczej okupacji niemieckiej, ale zaraz potem rozpoczęła się okupacja Rosji sowieckiej i niech ta śmierć Jana Palacha, Ryszarda Siwca, Jana Zajica i wielu innych bohaterów, ludzi zafascynowanych wolnością i oddanych idei sprawiedliwości, przypomina nam o tym, z jak ogromnym poświęceniem Polacy, Czesi, Węgrzy walczyli z okupacją sowiecką po II wojnie światowej (...)" - podkreślił Morawiecki.

Zobacz też: Kontrowersyjny występ Korwina-Mikkego w rosyjskiej TV. Bezwzględny komentarz Sienkiewicza

Mateusz Morawiecki przypomina, co zrobiła Armia Czerwona

Premier podkreślił, że nie wszyscy tak to postrzegają. "Smutne jest to, że władza rosyjska nie tylko odtwarza gesty, które miały miejsce po drugiej wojnie światowej, ale czasami również stara się odtworzyć stalinowską wersję historii" - napisał.

I dodał: "my będziemy temu na pewno bardzo mocno przeciwdziałać". Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Polska była co prawda wyzwalana przy wsparciu Armii Czerwonej, ale wiadomo też, jakie były "losy żołnierzy Armii Krajowej, którzy byli wówczas mordowani, wsadzani do więzień, wywożeni na Syberię, wywożeni do łagrów i o tym, nie tylko nie możemy zapomnieć, ale to jest prawdziwa historia Polski po drugiej wojnie światowej".