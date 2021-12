Mateusz Morawiecki: Jesteśmy na wyjątkowym zakręcie historii UE

- 15 lat temu, już nawet trochę więcej, narody europejskie dały do zrozumienia instytucjom europejskim, że to nie jest kierunek, który powinien być kontynuowany i te instytucje powinny to zrozumieć, powinny wrócić do czasów, kiedy panami traktatów były państwa członkowskie - stwierdził Morawiecki.