Mateusz Morawiecki dotrzymał słowa. Ruszyła lawina milionowych wypłat

- Grzegorz, i co mamy ten przelew? - pyta miejskiego skarbnika Wojciech Żukowski, prezydent Tomaszowa Lubelskiego. Po chwili słychać gromkie "jest!" i burmistrz rozpromienia się ze szczęścia. - Niech pan notuje redaktorze całą kwotę co do złotówki, 3 638 569 złotych. Ja nie miałem wątpliwości, że oni spełnią obietnicę - mówi WP prezydent Żukowski.