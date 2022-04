"Wiadomości" o katastrofie smoleńskiej bez słowa o kompromitacji Macierewicza

"Wiadomości" TVP1 trzy dni po 12. rocznicy wyemitowały materiał o katastrofie smoleńskiej, nie wspominając ani słowem o nieocenzurowanych zdjęciach, które znalazły się w raporcie Macierewicza. Podkomisja opublikowała w załącznikach do raportu zdjęcia zwłok ofiar katastrofy, za co polityk PiS, wywołany do tablicy, musiał przepraszać w Sejmie.