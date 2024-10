Matecki straci immunitet? Bodnar: Poczekajmy, zobaczymy

Pięć kolejnych osób zatrzymano ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wśród zatrzymanych są osoby związane z posłem Suwerennej Polski, od niedawna posłem PiS, Dariuszem Mateckim. - Mam na myśli prezesa Stowarzyszenia Fidei Defensor Adama S. czy byłego prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia Mateusza W. Czy te osoby usłyszały już zarzuty? - z takim pytaniem Patryk Michalski, prowadzący program "Tłit", zwrócił się do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara. - Trwają czynności procesowe z ich udziałem. Wczoraj, jak rozumiem, doszło do tych realizacji na terenie Szczecina. To były te dwie osoby plus jeszcze trzy powiązane z nimi biznesowo. Ta sprawa jest moim zdaniem istotna z wielu powodów. Mówiłem, że wątek dotyczący Profeto, dotyczący Marcina Romanowskiego, ks. Olszewskiego i innych osób, obejmuje 30 proc. całej sprawy Funduszu Sprawiedliwości, że będą pojawiały się nowe wątki, nowe okoliczności i te działania w Szczecinie są tego przykładem - stwierdził minister. - Czy te działania prokuratury oznaczają, że jesteśmy coraz bliżej uchylenia immunitetu Dariuszowi Mateckiemu? - dopytywał prowadzący. - Poczekajmy, zobaczymy - odparł minister sprawiedliwości. Minister ujawnił przy tym, że we wtorek "podpisał wniosek do Roberty Metsoli, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, w sprawie uchylenia immunitetu Grzegorza Brauna". - To jest nowa informacja, ale stara sprawa - podkreślił Bodnar, dodając, że chodzi m.in. o incydent ze zgaszenie świec chanukowych w Sejmie. Polityk przypomniał, że w tej sprawie został już uchylony immunitet przez Sejm. Później jednak Grzegorz Braun został wybrany do Parlamentu Europejskiego. - Uznaliśmy, że w tej sytuacji jeszcze trzeba zwrócić się do Parlamentu Europejskiego o zgodę na uchylenie immunitetu, żeby nie było żadnych wątpliwości formalnych - zaznaczył szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar.