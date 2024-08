Matecki "przykładem". Lasy Państwowe pod lupą prokuratury

Pan poseł Dariusz Matecki jest przykładem, jak Lasy Państwowe zostały zawłaszczone przez Suwerenną Polskę i skrajnie upolitycznion - mówi w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, Polska 2050. Dariusz Matecki podczas swojego zatrudnienia w Lasach Państwowych zarobił ponad pół miliona złotych. - Pan Matecki pracował w dwóch miejscach naraz. Zarobił na tym pół miliona złotych. Teraz wrzuca w internecie hasła co komu wolno, czego nie - ocenia wiceszef resortu klimatu. Polityk Polski 2050 powiedział również, że ministerstwo skierowało w sprawie niegospodarności w Lasach Państwowych sześć wniosków do prokuratury i będą kolejne. - Mamy sześć wniosków w prokuraturze, a kolejne 28 w przygotowaniu. Od bilbordów po zatrudnianie kolegów i żon. Część spraw jest już w prokuraturze, część dopiero będzie - podkreślił Dorożała. Wiceminister nie jest jednak przekonany, czy dojdzie do próby uchylenia immunitetu posłowi Mateckiemu. - Zobaczymy - odpowiedział krótko.

