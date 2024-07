Za dwa dni wchodzą nowe przepisy. Kary są ogromne

Szkodliwość inwazyjnych gatunków

Inwazyjne gatunki obce to rośliny i zwierzęta, których nie można uprawiać lub hodować w Polsce. Są one szkodliwe dla ekosystemu i mogą wyrządzać poważne szkody w gospodarce oraz środowisku. Według danych gov.pl, od XVII wieku te gatunki przyczyniły się do wyginięcia niemal 40 proc. zwierząt.