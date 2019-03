Masowe rewizje na Krymie. "Trwa obława!"

Jak informują ukraińskie media, rosyjskie służby specjalne przeprowadziły w środę rewizje w kilkudziesięciu domach proukraińskich działaczy na Krymie. Oprócz przeszukań, na zaanektowanym przez Rosję półwyspie ma dochodzić do masowych aresztowań.

"Dziś na Krymie obława! Pod co najmniej 25 adresami jednocześnie przeprowadzane są rewizje. Aktywiści podają adresy i nazwiska (przeszukiwanych). Jeśli ktoś posiada jakieś informacje - od razu zawiadamiajcie" - napisał na Facebooku Ilmi Umerow, zastępca przewodniczącego samorządu Tatarów krymskich, Medżlisu.

- To pobrzękiwanie szabelką przed domami Tatarów krymskich przed ukraińskimi wyborami jest zastraszaniem tych, którzy oczekują na powrót Krymu do Ukrainy. W Donbasie okupanci strzelają i zabijają, a na Krymie aresztują wszystkich, którzy reprezentują stanowisko proukraińskie. Terror, znęcanie się, tortury i naciski to taktyka FSB - oświadczyła.