Maseczki na ulicy. Nowe obostrzenia. Policjant może nas skontrolować

Maseczki w strefie żółtej i czerwonej. W całej Polsce maseczki obowiązkowe w przestrzeni publicznej

Załóż maseczkę, jak wychodzisz z domu na ulicę. Nie wystarczy samo oświadczenie

Do tej pory osoby, które nie nosiły maseczek w miejscach, gdzie było to obowiązkowe, korzystały z możliwości, że przy kontroli wystarczy oświadczenie, że istnieją przeciwwskazania do jej noszenia. Teraz to się zmieni. Od soboty każdy, kto rzeczywiście nie może nosić maseczki, będzie musiał mieć zaświadczenie lekarskie.