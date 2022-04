Masakra w Buczy. Zawieszą członkostwo Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ?

- Przynależność Rosji do Rady Praw Człowieka to farsa. I jest to złe, dlatego uważamy, że nadszedł moment, w którym Zgromadzenie Ogólne ONZ powinno zagłosować za jej usunięciem - powiedziała Thomas-Greenfield, która w poniedziałek odwiedziła Bukareszt, by ocenić, jak Rumunia radzi sobie z napływem ukraińskich uchodźców.