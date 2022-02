Martwe ptaki spadały jak gęsty grad. Szok w Meksyku

Ptaki spadały jak grad. Przyczyna masowej śmierci niejasna

Władze zwracają się do weterynarzy o pomoc w zbadaniu przyczyny masowych zgonów. Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych wywołało debatę. Według niektórych z internautów śmierć ptaków to dowód na zabójczy wpływ technologii 5G lub tajemniczego pola elektromagnetycznego. Masowa śmierć ptaków to dobra pożywka także dla wyznawców innych spiskowych teorii.