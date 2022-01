Przedziwne zwierzę z Pensylwanii. Naukowcy są bezradni

Wezwane na pomoc służby weterynaryjne były zakłopotane. - Szczerze mówiąc, nie mogę jednoznacznie powiedzieć, co to jest. W każdym razie trzeba uważać, bo może być nosicielem wścieklizny lub innych chorób – wyjaśnił w lokalnej telewizji przyrodnik Morgan Barron. Rozważa kilka hipotez: to może wyjątkowy wizualnie mieszaniec kilku psich ras, hybryda psa i kojota lub coś zupełnie innego.