Marta Olszewska: Mój mąż byłby dumny z Antka Macierewicza

- Mój mąż byłby dumny, bo zawsze chwalił Antoniego - mówi Marta Olszewska, żona nieżyjącego premiera Jana Olszewskiego. Antoni Macierewicz jako marszałek senior otworzy we wtorek pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji.

- Jestem dumna i bardzo się cieszę - powiedziała "Super Expressowi" Marta Olszewska, wdowa po byłym premierze. Dodała, że jej mąż Jan Olszewski też byłby dumny, bo "zawsze chwalił Antoniego, byli dobrymi przyjaciółmi". To właśnie Antoni Macierewicz był w szpitalu do końca przy Janie Olszewskim. - Zapewnił mnie, że mój mąż się nie męczył, nagle zasnął i nastąpił koniec - mówiła w lutym wdowa.

- To, co on robił w MSW z dziką lustracją i do czego doprowadził mitami smoleńskimi, to jest coś, co się będzie kładło cieniem na pokolenia. Zrobił zamach z katastrofy, zrobienie z tego religii było i będzie niszczące - podkreślił Janas.