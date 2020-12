Marta Lempart uznana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet roku 2020

Marta Lempart przewodzi ogólnopolskim protestom Strajku Kobiet. Od dnia, w którym Trybunał Julii Przyłebskiej ogłosił tzw. wyrok, Polki i Polacy nie schodzą z ulic. Ograniczenia wprowadzane przez Trybunał Konstytucyjny oznaczają de facto całkowity zakaz aborcji w kraju, ponieważ 98 proc. zabiegów przerwania ciąży było dotąd przeprowadzanych na podstawie przesłanki, którą wyrok tzw. Trybunału Konstytucyjnego uchyla. To dlatego w Polsce wybuchły masowe protesty , które trwają nieprzerwanie od kliku tygodni.

Stojąca na czele tej rewolucji Marta Lempart jest zaangażowana w protesty od dawna. Współorganizowała m.in. demonstracje KOD-u oraz wcześniejsze manifestacje przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce. Z okazji otrzymanego wyróżnienia Marta Lempart napisała dla "Financial Times" artykuł, w którym opowiedziała o tym, jak zaczynała protestować i co ją do tego zmotywowało.