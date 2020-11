Marta Lempart: "Ludzie krzyczą z rozpaczy"

- Brutalność policji to efekt przyzwolenia na bezkarność jej działania - mówiła Marta Lempart w poniedziałkowej "Kropce nad i" i tłumaczyła, że policja, wykonując rozkazy, całkowicie zrezygnowała z przestrzegania prawa. Aktywistka przypomniała o istnieniu artykułu, który mówi o tym, że policjant ma obowiązek odmówienia wykonania rozkazu, jeśli wiązałby się on z łamaniem prawa. - A policja łamie prawo i wie o tym, ponieważ nie kłamie już nawet, że ma podstawy prawne do legitymowania. Nie mają ich - zaznaczyła.

- To jest skandaliczna sytuacja. Odpowiedzialny za to wszystko jest Kaczyński i myślę, że najdobitniej pokazują to ostatnie sondaże - 60 proc. ludzi nie chce Kaczyńskiego w randzie wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, a 80 proc. Polaków chce, żeby on w ogóle odszedł z polityki - odpowiedziała Lempart.