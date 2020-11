Strajk Kobiet. Barbara Nowacka dostała gazem. "Pokazywała legitymację poselską"

- Część osób usiadła na jezdni. Byłyśmy z innymi posłankami, by monitorować sytuację. Policjanci ustawili się w szeregu razem z tarczami, jedną dziewczynę chwycili i wciągnęli w tłum - opowiada Tracz WP. Dodaje, że chciała jej pomóc, wówczas policjanci ruszyli na protestujących.

- Barbara mówi, że pokazywała legitymację poselską, próbowała ich zatrzymać i wtedy dostała gazem - mówi posłanka. Tracz wspomina, że do akcji przystąpili medycy, którzy podali Nowackiej sól fizjologiczną. Na pytanie, czy ktoś jeszcze ucierpiał podczas akcji, odparła: pod opieką medyczną była tylko Barbara Nowacka - powiedziała Tracz.

Do sprawy odniosła się sama zainteresowana. Barbara Nowacka w rozmowie z TVN24 stwierdziła, że doszło do "niemądrej akcji policji".

Opowiadała, że gdy młodzi ludzie blokowali Trasę Łazienkowską, w pewnym momencie doszło do "agresywnych ruchów". Interweniowały obecne na miejscu posłanki. - Pojawili się policjanci. Trzymałam mandat poselski, dostałam gazem - powiedziała Nowacka. - To jest patent policji na zastraszanie, ale kobiety nie będą się ich bały - dodała.

- To było realne zagrożenie dla nich - tłumaczył na antenie TVN24 nadkom. Sylwester Marczak, mówiąc o osobach, które blokowały Trasę Łazienkowską. Jak dodał, co najmniej kilkanaście osób zostało zatrzymanych. Wśród nich znalazł się 17-latek, który miał naruszyć nietykalność cielesną policjanta. - Trzy przypadki dotyczą przestępstw - podkreślił nadkom. Marczak.

Strajk Kobiet. Policja weszła w tłum. Doszło do szarpaniny

Strajk Kobiet. Barbara Nowacka potraktowana gazem. Skarga do policji?

Głos zabrał również poseł Michał Szczerba z KO. "Ustalamy odpowiedzialnych dowódców w celu złożenia skargi do Komendy Stołecznej Policji" - czytamy w sieci. Polityk zamieścił również nagranie z miejsca zdarzenia.

- Funkcjonariusze nie przyznają się, odsyłają nas do Komendy Stołecznej Policji, będziemy tę sprawę wyjaśniać - zaznaczył poseł Szczerba w rozmowie z WP. - To nie jest pierwszy raz w ostatnich dwóch tygodniach, gdy wobec posłów są wykorzystywane takie środki - powiedział. Dodał, że zamierza interweniować na komendzie na ul. Jagiellońskiej, gdzie znajduje się zatrzymany 17-latek.

Strajk Kobiet kolejny raz zebrał się w Warszawie, by wyrazić swój sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Doszło do kilku starć z policją. Jak podaje nieoficjalnie PAP, funkcjonariusze zatrzymali co najmniej 10 osób. Manifestacja zakończyła się około godziny 19.