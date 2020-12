Strajk Kobiet. Rząd tłumaczy, dlaczego nie publikuje wyroku TK

Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej wydał opinię w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego 22 października. Ograniczenia wprowadzane przez Trybunał Konstytucyjny oznaczają de facto całkowity zakaz aborcji w kraju, ponieważ 98 proc. zabiegów przerwania ciąży było dotąd przeprowadzanych na podstawie przesłanki, którą wyrok tzw. Trybunału Konstytucyjnego uchyla. To dlatego w Polsce wybuchły masowe protesty , które trwają nieprzerwanie od kliku tygodni.

Choć ostateczny termin publikacji wyroku minął już 2 listopada, to do dnia dzisiejszego orzeczenie nie zostało ogłoszone. Od tamtej pory do rządzących spływają liczne pytania w tej sprawie - zarówno od środowisk konserwatywnych naciskających na publikację wyroku, jak i prawników straszących karami za nieprzestrzeganie przepisów prawa.