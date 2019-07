Marsze przeciwko nienawiści wobec osób LGBT. PO podzielona w sprawie wiecu pod egidą lewicy w Białymstoku

- Dla nas wiec na rzecz wsparcia dla ofiar przemocy nie ma szyldów partyjnych. Nie zgadzam się z decyzją kierownictwa, byśmy nie mogli być w Białymstoku, "bo SLD". Ja zamierzam - mówi nam jeden z polityków Platformy.

"Najważniejszy marsz odbędzie się w październiku" - ogłosił Grzegorz Schetyna. Lider PO tłumaczył tym samym - jak określił to Tomasz Sekielski - "w swoim zawiłym i zagmatwanym stylu", dlaczego politycy PO nie powinni brać udziału w planowanym na niedzielę pokojowym wiecu przeciwko przemocy i homofobii, który ma być także gestem soildarności wobec białostoczczan.

Ten ma być odpowiedzią liderów formacji lewicowych na wydarzenia, do jakich doszło w stolicy Podlasia podczas Marszu Równości. To tam bojówkarze związani ze środowiskami "narodowymi" pobili osoby LGBT .

- Tu nie ma miejsca na lawirowanie, trzeba się jasno określić. Ja się na wiec w Białymstoku wybieram. Nie obchodzi mnie, kto go organizuje - zapewnia w rozmowie z WP polityk Koalicji Obywatelskiej.

Wiec organizują partie lewicowe: SLD, Wiosna i Partia Razem. I właśnie to zdecydowało o tym, iż Platforma uznała, że na tym wiecu jej polityków być nie może. - Nie będziemy angażować się w partyjne inicjatywy i "akcje Włodzimierza Czarzastego" - powtarzają politycy Platformy w mediach.

Tyle że brak tu konsekwencji - wszak to Schetyna ogłoszała niedawno, że jak tylko PO przejmie władzę, wprowadzi związki partnerskie. A wiec w Białymstoku nawet nie jest o tym.

Mimo to politycy Koalicji Obywatelskiej odcinają się od inicjatywy partii lewicowych.

- Dla jakiej korzyści, jak nie politycznej, w kampanii wyborczej partie nagle ogłaszają taką wspólną inicjatywę i próbują zrobić z tego temat? Dzisiaj tematem nie powinna być demonstracja [lewicy] w Białymstoku, ale to, co zrobić, żeby PiS przestał szczuć na osoby nieheteronormatywne - stwierdziła w piątek rano w Polsat News związana z Koalicją Obywatelską Barbara Nowacka, niegdyś tworząca z SLD Zjednoczoną Lewicę.

- Nie będzie was w Białymstoku? - pytamy w ten sam dzień wieczorem liderkę Inicjatywy Polskiej.

Ta odpowiada: - Członkinie i członkowie Koalicji Obywatelskiej uczestniczą w marszach przeciwko nienawiści w całej Polsce. Byli w Łodzi, Poznaniu, we Wrocławiu. Będą zapewne i w Białymstoku.

To zauważalna zmiana zdania w porównaniu do stanowiska zaprezentowanego kilkanaście godzin wcześniej.

Być może na polityków Koalicji Obywatelskiej wpływają publikacje mediów liberalnych, które dosłownie "miażdżą" decyzję kierownictwa PO o nieuczestniczeniu w wiecu w Białymstoku. Zwłaszcza, że - jak ustaliliśmy - nawet konserwatywni politycy PSL zamierzają jechać w niedzielę do stolicy Podlasia i zamanifestować solidarność z ofiarami przemocy.

Jak pisze Jacek Nizinkiewicz w "Rzeczpospolitej" w tekście o wymownym tytule "Partyjność wypiera przyzwoitość": "Dzisiaj ci politycy, w obawie przed przyklejeniem do skrajnej lewicy, dystansują się nie tylko od wspierania środowisk LGBT, ale również od walki z nienawiścią. Grają, jak im PiS zagra. Bartosz Arłukowicz, Barbara Nowacka, Rafał Trzaskowski czy Paweł Rabiej to politycy, których nie powinno zabraknąć w niedzielę w Białymstoku. Nie muszą iść na czele marszu, nie muszą być reprezentantami swoich ugrupowań. Powinni się tam stawić, nawet wbrew linii partyjnej, żeby dać świadectwo przywiązaniu do wartości, które głoszą".