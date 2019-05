Prawa osób LGBT. Polska na szarym końcu

Europejskie Zrzeszenie Gejów i Lesbijek publikuje przed wyborami do Parlamentu Europejskiego swój raport o sytuacji osób LGBT w Europie. Pokazuje on poważne regionalne różnice.

Równouprawnienie homoseksualistów, osób inter- czy transseksualnych jest zapisane w unijnych traktatach, a także w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Wyraźnie jest tam mowa o tym, że nie może dochodzić do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. We wszystkich krajach członkowskich warunki życia osób LGBT powinny być zatem takie same. Ale nie są. Pokazuje to zestawienie publikowane każdego roku przez Europejskie Zrzeszenie Gejów i Lesbijek ILGA.