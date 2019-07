Miasta solidaryzują się z Białymstokiem po Marszu Równości. Tłumy ludzi w Gdańsku

Po wydarzeniach na Marszu Równości w Białymstoku w kierunku stolicy Podlasia płyną wyrazy wsparcia od mieszkańców innych miast. Na protestach przeciw przemocy lub nienawiści zbierają się setki osób. W Gdańsku pod Dworem Artusa zebrało się ok. 700 manifestujących.

Podczas sobotniego Marszu Równości w Białymstoku, doszło do burd. Chuligani zaatakowali uczestników manifestacji zwolenników środowisk LGBT. Doszło do kilku przypadków pobicia. Jedna z policjantek trafiła do szpitala. W kierunku członków pochodu wykrzykiwano obraźliwe słowa. W ruch poszły jajka, kamienie i petardy, także butelki oraz kostka brukowa, mimo obecności policji.

Wyrazy poparcia w kierunku Białegostoku płyną z innym miast w Polsce. Jak podaje dziennikbaltycki.pl w Gdańsku ok. 700 osób wzięło udział w manifestacji przeciwko nienawiści, zorganizowanej pod Dworem Artusa przez grupę aktywistów Młoda Zaraza. To połączenie Trójmiejskiego Strajku Klimatycznego, Strajku Uczniowskiego i Młodych ponad podziałami. Hasłem spotkania było "Strefa wolna od stref". To aluzja do wlepek "Gazety Polskiej" "Strefa wolna od LGBT".