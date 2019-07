Marsze LGBT i kontrreakcje. Małgorzata Gosiewska mówi o działaniach służb rosyjskich

– Są w Polsce środowiska, które starają się doprowadzić za wszelką cenę do konfrontacji, destabilizacji i chaosu oraz oczernienia ugrupowania rządzącego – powiedziała Małgorzata Gosiewska. Wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości była pytana o wydarzenia z Białegostoku, gdzie ostatnio doszło do zakłócenia Marszu Równości.

Małgorzata Gosiewska była gościem Polskiego Radia 24. Polityk Prawa i Sprawiedlowści odniosła się do wydarzeń w Białymstoku, którego ulicami przeszedł Marsz Równości. Doszło do starć pomiędzy kontramanifestantami.

Według niej, "były to starania przedstawienia Polski opinii publicznej państw zachodnich jako kraju zacofanego, nacjonalistycznego i brutalnego w stosunku do niektórych środowisk".

- Dochodzi do wywołania konfliktu poprzez kwestie światopoglądowe i moralne po to, by doprowadzić za wszelką cenę do konfrontacji, destabilizacji i chaosu oraz oczernienia ugrupowania rządzącego – zaznaczyła Gosiewska.