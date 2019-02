Marszałek województwa podlaskiego wycofuje rezygnację. Pomogło spotkanie z Kaczyńskim

Artur Kosicki złożył pismo ws. wycofania swojej rezygnacji ze stanowiska. Jak poinformował w ostatnich dniach odbył szereg spotkań m.in. z szefem podlaskiego PiS-u Dariuszem Piątkowskim oraz prezesem partii.

We wtorek marszałek województwa podlaskiego złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Według spekulacji to efekt zmian w lokalnych strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Wymienionych zostało kilku liderów, m.in. w Białymstoku. Swoją funkcję szefa regionu, po 9 latach, stracił były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Zastąpił go poseł Dariusz Piontkowski.