Marszałek Witek z PiS-u: Kurs na prawo jazdy za darmo. Wideo hitem na TikToku

Koniec z "patologią korepetycji"

Na tle wszystkich wyborczych obietnic Prawa i Sprawiedliwości wyjątkowo wyróżniają się dwie. Pierwsza dotyczy proponowanych zmian w oświacie. Jak czytamy w programie PiS, w ciągu kolejnych 2-4 lat mają zamiar doprowadzić do "maksymalnej redukcji patologicznego zjawiska korepetycji, na które rodzice każdego roku wydają dziesiątki milionów złotych" oraz "wprowadzić program odrabiania prac domowych w klasach I–III wyłącznie na zajęciach pozalekcyjnych". Oznaczałoby to koniec z przynoszeniem nauki do domu. "Dodatkowe zajęcia w szkołach będą odpowiedzią na rozwijającą się wciąż patologię korepetycji".