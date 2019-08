Marszałek Senatu Stanisław Karczewski o apelu byłych ambasadorów RP do Donalda Trumpa: stek kłamstw

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski bardzo krytycznie ocenił list byłych ambasadorów RP do Donalda Trumpa. Jego autorów nazwał "oderwanymi od rzeczywistości", a przedstawioną przez nich opinię o sytuacji w Polsce - "stekiem kłamstw".

- Muszę państwu powiedzieć, że ci, którzy podpisali ten list, są oderwani zupełnie od rzeczywistości. Zupełnie nie wiedzą, czego Polacy oczekują i jak Polacy oceniają to, co się dzieje w Polsce. I te sformułowania, które zostały tam zawarte, jak chociażby ograniczenie praw obywatelskich, ograniczenie wolności, jest po prostu wyssane z palca. Jest to stek kłamstw - ocenił marszałek Senatu.

Jego zdaniem ten list, to "szkodzenie interesowi Polsce". - To jest tak naprawdę list antypolski - dodał Karczewski.

"Panie Prezydencie, przybywa Pan do kraju, który nie jest praworządny. Pana mocny głos wzywający do tolerancji i wzajemnego poszanowania, a także przestrzegania postanowień konstytucji i innych praw, może mieć znaczenie historyczne. Tylko wolne, demokratycznie zarządzane państwa mogą tworzyć trwałą i skuteczną wspólnotę zdolną obronić się przed zalewem agresji, autorytaryzmu i kłamstwa. Spragnieni wolności Polacy będą Pana słuchali. Wezmą sobie Pana słowa do serca" - zaapelowali do prezydenta USA byli ambasadorowie.