Marszałek Senatu: Opozycja zobaczyła, że można nam dokopać

Stanisław Karczewski był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Komentował ustawę o IPN. - Naszym zadaniem jest teraz wyciszenie emocji - mówił marszałek. Odniósł się też do kontrowersji wokół kandydatów na członków KRS.

Nowelizacja ustawy o IPN doprowadziła do kryzysu dyplomatycznego pomiędzy Polską, a Izraelem. Rząd izraelski widzi w niej próbę wymazania z polskiej historii faktu, że Polacy mordowali Żydów. Z kolei polski rząd twierdzi, że jedynym jej celem jest walka o to, by polskiemu narodowi nie przypisywano zbrodni popełnionych przez nazistowskie Niemcy. Mimo wielu wątpliwości, co do treści ustawy, została przegłosowana przez Senat.