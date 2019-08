Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zrezygnuje z podróży krajowych samolotami

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zrezygnuje z podróży krajowych rządowym samolotem – dowiaduje się Wirtualna Polska. Przez kolejne dwa miesiące – do wyborów 13 października – następczyni Marka Kuchcińskiego ograniczy także podróże samolotami rejsowymi. To radykalna zmiana w porównaniu z działaniem poprzednika, który nadużywał rządowych odrzutowców i śmigłowców, głównie podróżując do swojego wyborczego okręgu.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek i szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski)

– Uniknie pani, nazwijmy to, błędów Marka Kuchcińskiego? – pytamy nową marszałek Sejmu.

– Jeśli będą oficjalne podróże zagraniczne, to oczywiście będę latać samolotem. Po kraju będę poruszać się głównie samochodem. Zrezygnuję z lotów samolotem rządowym, ograniczę podróże samolotami rejsowymi – deklaruje Elżbieta Witek.

To niewątpliwie daleko idąca zmiana jakościowa w porównaniu do tego, co robił poprzednik nowej marszałek Sejmu.

Zniesienie ograniczeń? Witek zapowiada zmiany

Elżbieta Witek zorganizowała spotkanie z dziennikarzami w środę w Sejmie. Czyli zrobiła coś, czego przez czery lata w funkcji marszałka Sejmu nie zrobił Marek Kuchciński.

Witek zapowiedziała zmianę stylu urzędowania, choć nie krytykowała swojego poprzednika. Zapewniła, że przed posiedzeniami Sejmu będzie organizowała konferencje prasowe – tak, jak robi to regulanie marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a czego nie robił Marek Kuchciński.

A co z ograniczeniami dla dziennikarzy w Sejmie i słynną kotarą, którą "odgrodził się" od mediów Marek Kuchciński? – Można zdjąć kotarę. Oczywiście, że można. Chciałam ją odsłonić, ale tam w tej chwili jest remont i dlatego ze względu na kurz panowie robotnicy mówią, że niech to będzie jeszcze zamknięte. Ale tylko ze względu na kurz, a nie na państwa obecność – wyjaśniała dziennikarzom marszałek Witek.

Nam przyznała, że prawdopodobie sprzed Sejmu znikną także barierki, które stoją tam od grudnia 2016 r., gdy na Wiejskiej trwały protesty. Chyba że znów dojdzie do newralgicznych sytuacji – wtedy barierki zostaną.

Posunięcia kadrowe

Nowa marszałek przyznała, że ws. lotów Marka Kuchcińskiego służby poprzedniego marszałka Sejmu popełniały błędy komunikacyjne. Dlatego mają z tego zostać wyciągnięte wnioski, a także – prawdopodobnie – konsekwencje wobec konkretnych osób.

