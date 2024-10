Marsz Niepodległości w Warszawie. "Piętrzenie trudności formalnych"

Krzysztof Bosak w programie "Tłit" Wirtualnej Polski komentował kwestię organizacji Marszu Niepodległości. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zgodził się, aby Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Warszawy. Wcześniej władze miasta odmówiły wydania pozwolenia na organizację tego wydarzenia. Polityk Konfederacji zadeklarował, że był pewien tego, że marsz się odbędzie. - Jesteśmy krajem na tyle wolnym, że mimo trudności, które może piętrzyć administracja ostatecznie da się w Polsce korzystać ze swoich praw obywatelskich - ocenił wicemarszałek Sejmu. Skąd coroczne problemy formalne w związku z organizacją marszu? Bosak wymienił dwie kwestie. - Piętrzenie trudności formalnych i brak decyzji politycznych co zrobić z Marszem Niepodległości - ocenił. Dodał, że na marszu zawsze było miejsce dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, jednak wyraźnie zaznaczył, że jest on organizowany przez narodowców. - I nie ma w tym nic złego, dobrze, że ktoś to zrobił - ocenił.

