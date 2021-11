Na Marsz Niepodległości zjeżdżają nacjonaliści z Europy. Służby zwierają szyki

- Od dość wczesnego etapu, zanim jeszcze powstało Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i wykluła się idea marszu 11 listopada, narodowcy mieli wsparcie ze strony PiS. Kilkanaście lat temu, Prawo i Sprawiedliwość, wspólnie z narracją środowisk nacjonalistycznych budował "straszak" na ówczesną władzę PO-PSL. Potrzebowali zbrojnego ramienia, radykalniejszej odmiany w postaci sojuszu z narodowcami. To się sprawdziło. Zbudowano przez lata legendę Marszu, która w dużej mierze opiera się o propagandę. To jest krawędź ich elektoratu, zabezpieczenie ich prawej flanki. To pogrywanie czymś, co jest niesamowicie groźne – mówi WP Grzegorz Prujszczyk z Koalicji Antyfaszystowskiej.