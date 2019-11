WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze pis + 2 marsz niepodległościBartłomiej Sienkiewicz oprac. Anna Kozińska 6 min. temu Marsz Niepodległości. Bartłomiej Sienkiewicz mówi o "upokorzeniu" - Oddaliśmy pole ekstremistom. I próby represji, i dogadania się, i miziania się z nimi PiS-u i pana prezydenta nic nie dają - powiedział... Rozwiń 24 normalne że Co roku 10 listopad … Rozwiń Transkrypcja: 24 normalne że Co roku 10 listopada zastanawiamy się czy następnego dnia dojdzie do do bijatyki W dużym Europejskim Czy będą Łamiące prawo transparenty czy to będzie sposób w jaki będziemy się Świętujemy Sposób już od Oddaliśmy pole Ekstremista w tej sprawy Jakiekolwiek próby I próby I próby dogadania się i misia Wykonaniu p supla na prezent Rok temu Nic nie dają na samym końcu są obrazki które obiegające euro Znaczy wybuch ksenofob Stolice Polski I to wszystko się odbywa podstaw Dare Obchodów Niepodległości Ale jeżeli nie działa ani policyjna pała ani jak pan mówi mizianie No to bezradna jest każda władza pana w Bezradna władza A tak naprawdę to środowisko i To Nad nim Przypominam że Ekstremalne działania Nie doczekał Jednoznacznego potępienia A jeśli już nawet doczekały Żabka Postępu takiego potępienia zagrał wtedy Telewizja i media Do świata pokazywał Fragmenty polskiego Jeszcze jedna sprawa Ja Przypominam że do tej pory prokuratura Która jest 100% W rękach rządzą Nie rozwiązała problemów No Jak palę Wieszanie Wrocław E3 lata postępowania Jakbym jakby to były jakieś sprawy dodatkowy do wyjaśnień To jest otwieranie parasola Parasola nad tymi ugrupowaniem w myśl Zasady nie Wrogo na No okazuje się że PiS będzie po Tego konsekwencje Ale co Może pan przesadza w słowach bo skala biorąc pod uwagę liczbę uczestników Nie po Skala incydentów czy naruszenie prawa No jestem nie margina Procentowo jest parę transparentu Być może W prawo w zeszłym roku Organizowany przez kancelarię prezydenta był w Spokojnie Może w tym roku też Może tak może nie natomiast mamy do Mnie Potrafi rządzić To nie mów Tysiącach normalnych waszej Na ten Podróży manifestować Dzień Niepodległości Ale ten mam nie jest nasze Zdecydowany wiek 1000 milczących Warszawa Z dziećmi tylko jest Ugrupowań Skrajny to one Są organizator To one dają mu I to one w grę Posługują się symbolami ideologii Absurd jest pierwszy raz Zespół Co powinien zrobić prezydent Ja bym tutaj doradzał No takie Niektóre w ostatnio Próbuję Prezydent Wrocławia Co znaczy on Bieg Miejsce w którym zwykle Dochodziło do tego Otwarty Nie ma powodu zaprezentowania nie ma żadnego powodu żebyśmy Stolica Niepodległego państwa polskiego oddawali ludziom iść To jest tym państwem Polski Są w Bo jeśli ktoś jest za tym żeby Polska wyszła z UE Jeśli środowiska prawo Są tak naprawdę niczym innym jak nosicielem rosyjski jutro pogoda To nie mówmy o tym że to ty nie mamy do czynienia z przeszłości BOMA Polska stolica niepodległego państwa polskiego nie jest miejscem którą B Kupował Lodowiska Tak jest do tej Upokorzenie dla państwa Naszego idę z upokorzenie Dla ekipy Uchwyt to ewidentnie Ochrania i wspiera przeszłość