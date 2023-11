Marsz bez Bąkiewicza na czele. Narodowcy pilnie szukają pieniędzy

Dzień po Marszu, Robert Winnicki, szef Ruchu Narodowego, zapowiedział w mediach, że był to ostatni Marsz pod wodzą Bąkiewicza i że zostanie on odwołany z funkcji prezesa SMN. I rzeczywiście, po kilkumiesięcznych przepychankach prawnych, o to, kto rządzi w stowarzyszeniu, w sierpniu 2023 r. sąd wpisał do rejestru nowego prezesa Bartosza Malewskiego, prawnika związanego z Ruchem Narodowym i Młodzieżą Wszechpolską.