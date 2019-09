Marokańczyk należał do ISIS? Obrona i prokuratura składają apelacje

Sprawa Mourada T., Marokańczyka który został skazany przez katowicki sąd okręgowy na 3 lata i 8 miesięcy, zostanie ponownie rozpatrzona. Śląski wymiar sprawiedliwości uznał, że mężczyzna należał do bojówek tzw. Państwa Islamskiego.

- Akta sprawy wpłynęły do Sądu Apelacyjnego w Katowicach 30 lipca - przekazał rzecznik Robert Kirejew. Do rozpoznania sprawy wyznaczono sędzie referent, jednak tak przebywa obecnie na urlopie - Akta są obszerne, liczą 55 tomów i potrzeba czasu na zapoznanie się z tymi materiałami - dodał Kirejew.

- W aktach sprawy nie ma dostatecznych dowodów na to, by przypisać mu takie przestępstwo - uważa pełnomocnik T., mec. Krzysztof Młodzik. Jak przekonuje, jego klient nigdy do tej organizacji nie należał. Obrona chce też uniewinnienia od jednego z zarzutów mniejszego kalibru – posiadania niewielkiej ilości narkotyków.