ABW zatrzymała członka ISIS. Ukrył się w Polsce przed pościgiem w Niemczech

W Polsce zatrzymano podejrzanego o przynależność do tzw. Państwa Islamskiego. Alvi A. jest z pochodzenia Czeczenem. Walczył na Bliskim Wschodzie i wrócił do Europy. Polska jest częścią szlaku przerzutu terrorystów podążających na Zachód.

Alvi A. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policję 28 listopada. To wynik współpracy ze służbami niemieckimi. Mężczyzna miał walczyć w szeregach ISIS w Syrii i Iraku. Utrzymywał kontakty z dowódcami polowymi islamistów i prawdopodobnie wpadł właśnie dzięki tym związkom.

Najprawdopodobniej Alvi A. przede wszystkim działał w Niemczech, lecz postanowił schować się w Polsce, gdy służby antyterrorystyczne naszego zachodniego sąsiada zaczęły się do niego zbliżać.

Ekspert podkreśla, że dawną trasą przemytu narkotyków z Bałkanów do Europy Zachodniej teraz przeprowadza się ludzi, w tym niebezpiecznych terrorystów z ISIS.

- Jestem przekonany, że oni nie tylko regularnie testują, ale też wykorzystują ten szlak prowadzący przez Polskę – uważa Liedel. – To niejedyna trasa, ale jeden z jej wariantów. Są elastyczni i korzystają z nadarzających się możliwości. We współpracy ze służbami zachodnimi złapaliśmy dwóch z nich, ale jestem przekonany, że jest ich znacznie więcej - podkreśla.

W Katowicach od kwietnia 2018 r. toczy się rozprawa przeciwko Mouradowi T. podejrzanemu o przynależność do ISIS. Mężczyzna miał być zwiadowcą, który m.in. sprawdzał skuteczność służb granicznych i możliwości wykorzystania tras przemytniczych prowadzących z Bałkanów do Niemiec przez południową granicę Polski, a zwłaszcza przez Beskid Niski. Wysłannicy ISIS wielokrotnie przekraczają granice, badają procedury oraz szukają i wykorzystują słabe punkty.

- Od czasu do czasu słyszę pytanie, czy położenie na szlaku przerzutowym islamistów zwiększa, a może zmniejsza nasze bezpieczeństwo – mówi Liedel. – Moim zdaniem bezpieczeństwo nie zależy od tego, że terroryści traktują nas jako zaplecze logistyczne czy miejsce schronienia. Po prostu uważają Polskę za cel niezbyt atrakcyjny i wolą atakować we Francji czy w Niemczech, co z ich punktu widzenia daje im większe korzyści.