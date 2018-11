Wywiad Holandii: Islamiści nie zostali pokonani. Rośnie zagrożenie terrorystyczne

Holenderski wywiad ostrzega przed dżihadystami powracającymi z Syrii. ISIS zostało rozbite na Bliskim Wschodzie, ale nadal jest śmiertelnie niebezpieczne. Zagrożenie terrorystyczne stało się częścią europejskiej "normalności".

Po upadku kalifatu w Syrii ekstremiści zeszli do podziemia. Teraz setki z nich planują powrót do Europy oraz organizują zamachy z wykorzystaniem sympatyków żyjących we Wspólnocie. Co gorsza, autorzy raportu uważają, że dzięki współpracy przywódców radykałów z szeroką grupą sympatyków, zagrożenie terrorem islamskim stało się strukturalnym elementem społeczeństwa europejskiego. Według AIVD to nowa forma "normalności".